Foot – L1 : le S.Tunisien demande un trio étranger pour son match face au CA Bizertin

Le comité directeur du Stade tunisien a demandé à la Direction nationale d’arbitrage de désigner un trio arbitral étranger lors de son prochain match face au CA Bizertin, prévu dimanche pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de la première phase de la Ligue 1.

Le club ajoute, dans un communiqué publié jeudi soir, qu’il va prendre les mesures nécessaires en cas de refus de cette requête.

Cette demande intervient à la suite des évènements survenus jeudi au stade Enneifer lors du match du club du Bardo face à l’Etoile du Sahel, comptant pour la 12e journée, et qui s’est arrêté après 65e minutes de jeu suite à la blessure de l’un des arbitres-assistants par un projectile en provenance des gradins alors que les étoilés menaient par 1 but à 0.

Le club a par ailleurs, condamné fermement « l’injustice dont il a été victime de la part des arbitres du match » et s’est dit surpris par « la décision d’arrêter le match, étant donné que ce qui s’est passé ne justifie pas cette décision, d’autant que de nombreux événements similaires et encore plus graves n’ont pas conduit à une telle décision dans d’autres stades ».

L’instance dirigeante du Stade Tunisien a fait savoir que depuis la désignation du staff arbitral de ce match, elle a exprimé son mécontentement et son rejet par les voies officielles, et reçu assurances à cet égard, d’autant plus que l’équipe a été victime de plusieurs injustices arbitrales condamnées par la direction de l’équipe.

Le Stade Tunisien passe par une crise de performances ce qui lui a coûté la dernière place du classement de la poule A avec 10 points, à égalité avec le CS Chebba, à deux journées de la fin de la première phase. L’équipe classée dernière sera reléguée directement en Ligue 2, tandis que les 5e, 6e et 7e passeront par les play-out.

