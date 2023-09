Foot – La FIFA poursuit son soutien technique et financier à la FTF

La Fédération tunisienne de football (FTF) a signé un accord par lequel elle bénéficiera d’un soutien technique et de privilèges financiers annuels de la Fédération internationale de football (FIFA), annonce l’instance fédérale, vendredi, sur sa page officielle facebook.

L’accord, qui a été signé en présence du président de la FTF, Wadie Al Jari, et des représentants de la FIFA, prévoit de soutenir les efforts de la fédération tunisienne pour développer les jeunes talents et améliorer la compétitivité des sélections des jeunes au niveau international, ajoute la même source

