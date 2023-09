Foot – La FTF dévoile les règles de montée et d’accession en Ligue 2

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a dévoilé, dimanche, les règles de montée et de relégation à l’issue de la saison 2023-2024 de la Ligue 2 du football professionnel.

Ainsi, le 7e et 8e du play-out de la Ligue 1 seront relégués en Ligue 2.

Le premier des groupes A et B de la Ligue 2 seront promus en Ligue 1, tandis que les 12e et 13e de chaque groupe seront relégués en Ligue amateur Niveau 1.

Le coup d’envoi du championnat de la Ligue 2 sera donné les 7 et 8 octobre prochain, avec une compétition composée de deux poules de 13 équipes chacune.

Le tirage au sort du calendrier aura lieu le mercredi 20 septembre.

Voici la composition des poules:

Groupe A : SC Ben Arous, CS Msaken, ES Radès, Jendouba Sport, AS Oued Ellil, CS Korba, Kalaa Sport, JS Kairouan, JS Omrane, CS Hammam-lif, ES Hammam-Sousse, AS Ariana, CS Tabarka.

Groupe B : AS Gabès, ES Jerba, EM Mahdia, S. Gabésien, SC Moknine, ES Rogba, ES Zarzis, O. Médenine, O.Sidi Bouzid, CS Chebba, AS Réjiche, OC Kerkennah, AS Jelma.

