Foot-LCA (2e tour préliminaire/aller): les résultats partiels

Résultats partiels du 2e tour préliminaire aller

de la Ligue des champions d’Afrique de football 2023-2024, à l’issue des

matchs disputés vendredi, samedi et dimanche :

Vendredi :

Bumamuru (Burundi) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 0-4

Samedi :

Al-Merriekh (Soudan) – Young Africans (Tanzanie) 0-2

Power Dynamos (Zambie) – Simba SC (Tanzanie) 2-2

Etoile du Sahel (Tunisie) – AS FAR (Maroc) 1-0

AS Real Bamako (Mali) – FC Nouadhibou (Mauritanie) 0-3

Dimanche 17 septembre :

UD Songo (Mozambique) – Petro Atlético (Angola) 1-2

Big Bullets (Malawi) – TP Mazembe (RD Congo) 0-1

Jwabeng Galaxy (Botswana) – Orlando Pirates (Afrique du Sud) 1-0

APR FC (Rwanda) – Pyramids (Egypte) 0-0

Primeiro de Agosto (Angola) – Al-Hilal Oumdurman (Soudan) 0-0

Medeama SC (Ghana) – Horoya Conakry (Guinée) 3-1

AS Douanes (Burkina Faso) – Espérance de Tunis (Tunisie) 0-1

Bo Rangers (Sierra Leone) – CR Belouizdad (Algérie) 1-3

Hafia FC (Guinée) – Wydad Casablanca (Maroc) 1-1

Ahly Benghazi (Libye) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) le 18 septembre

St. George SC (Ethiopie) – Al Ahly du Caire (Egypte) le 24 septembre.

