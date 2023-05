Foot-LCA (Demi-finale aller) ESt-Al Ahly: L’Espérance ST pour se surpasser malgré une circonstance difficile

L’Espérance sportive de Tunis affrontera demain vendredi à Radès (20h00) la formation cairote d’Al Ahly d’Egypte dans un match à huis clos comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique de football).

Assujettie à de lourdes sanctions par la Confédération africaine de football (CAF), le représentant tunisien, quadruple vainqueur de la compétition, tentera de décrocher un résultat positif pour conserver ses chances de qualifications intactes et aborder avec sérénité la manche retour au Caire.

Toutefois, au vu de la circonstance particulièrement difficile que traverse le club sang et or, avec notamment une infirmerie qui ne désemplie pas, la mission s’annonce compliquée pour les protégés du coach Nabil Maaloul.

Rappelons, que l’Espérance sera privée des services du Libyen Hamdou El Houni, l’Algérien Ryadh Ben Ayed, Ghaylène Chaalali et du portier Moez Ben Cherifia, blessés

A cela s’ajoute l’absence des supporters espérantistes à l’occasion de ce choc, dont l’apport n’est plus à démontrer.

Néanmoins, plaçant la Ligue des champions, chaque saison, au sommet de ses priorités, le club de Bab Souika, abordera la rencontre avec la détermination et toute l’envie requises pour dissiper le doute qui semble s’être installé chez ses supporters, notamment, après les deux revers essuyés en championnat lors du clasico contre le CS Sfaxien (0-2) et du dernier derby face au Club africain (0-1).

L’Espérance occupe actuellement, le 4e rang avec 11 points, à sept longueurs du leader étoilé.

Vendredi, Nabil Maaloul, qui avait déjà été sacré en LCA avec les sang et or en 2011, devra donc composé avec effectif réduit, et trouver la meilleure équation surtout en attaque pour faire la différence.

Mohamed Ali Ben Romdhane, le marocain Sabir Bougrine et Moataz Zaddem seront, certainement, les pièces maîtresses de la formation espérantiste, avec l’option Anice Badri en seconde période.

Mais, malgré une bonne connaissance de l’adversaire et la confiance en ces joueurs, Maaloul devra faire primer la concentration, le sérieux et la vigilance dans ses troupes, et tenter de gérer intelligemment les actes du match pour ne pas se compliquer davantage la tâche lors d’une demi-finale retour difficile en perspective sur le sol égyptien.

L’adversaire cairote détient, quant à lui, la meilleure attaque jusque-là de la compétition avec 20 buts inscrits en dix matchs (une moyenne de 2 buts) grâce à l’apport indéniable de Mahmoud » Kahraba » et d’un groupe gonflé à bloc après la consécration en supercoupe d’Egypte, une pôle position dans le championnat égyptien et des chances aussi grandes pour un potentiel sacre en coupe nationale.

La formation ahlaouie, qui aura récupéré Amrou Souleya et Yasser Ibrahim, sera, toutefois, privée des services de Rami Rabiaa blessés et d’autres éléments pour des raisons d’ordre tactique.

Pour rappel, la CAF avait désigné l’arbitre international kenyan Peter Waweru Kamaku pour diriger la rencontre.

Il sera assisté par son compatriote Gilbert Kipkoech et de l’estonien Souru Phats’Oane.

La VAR a été confiée à l’algérien Mustapha Ghorbel et Mokrane Gourari.

