Foot – LDC (Gr. C)- Espérance-Etoile, un clasico tunisien pour ouvrir la phase de poules

L’Espérance de Tunis accueillera l’Etoile du Sahel, samedi, à Radès, dans un clasico tunisien qui s’annonce passionnant, comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football (groupe C).

Les deux équipes tenteront de partir du bon pied dans cette nouvelle phase de la prestigieuse compétition continentale, en vue de conforter leurs chances de qualification au dernier carré.

Il ne s’agira pas là de la première confrontation entre les deux clubs phares du championnat national dans cette même compétition.

En effet, les deux grandes équipes qui comptent chacune un prestigieux palmarès continental (4 ligues des champions et 1 coupe de la CAF pour l’Espérance, 1 ligue des champions, 2 coupes de la CAF et 2 coupes de la Confédération pour l’Etoile), se sont affrontées à huit reprises en Champions League, dont six fois en phases de poules et deux fois en quarts de finale.

Sur l’ensemble de ces face-à-face dont les deux derniers remontent à l’édition 2022, les » sang et or » sont sortis vainqueurs à 5 reprises contre trois matches nuls concédés.

Contrairement à la coupe de la Confédération où les étoilés ont remporté 5 victoires sur les six duels ayant opposé les deux représentants tunisiens contre un seul match nul.

Ceci-dit, aucun pronostic ne peut être avancé pour ce match qui revêt une si grande importance pour les deux antagonistes en ce début de parcours en phase de poules où chacun tentera de conforter sa réputation et faire valoir ses atouts.

Les deux équipes repartent en effet avec des chances égales pour remporter ce duel avant d’aborder, début décembre prochain, en toute confiance la deuxième journée qui verra les protégés de Tarek Thabet se déplacer à Omdurman pour affronter Al Hilal du Soudan et les hommes de Imed Ben Younes recevoir les Angolais de Petro Atletico.

Le club sang et or justifie de grands arguments pour remporter ce premier classico à domicile et faire oublier sa sortie frustrante des demi-finales de l’African Football League face au Wydad Casablanca (4-5 tab).

Le staff technique espérantiste comptera à cette occasion sur un groupe presqu’au complet en présence de Ghaith Ouahabi et Houcem Ghacha, ménagés dernièrement, et surtout après le grand retour du milieu de terrain Ghaylène Chaalali après une opération du genou, même si la participation du Brésilien Rodrigo Rodrigues et de Oussama Bouguerra reste dans le doute pour des raisons de santé.

Coté étoilé, Imed Ben Younes pourra à son tour faire confiance à un groupe solide et homogène composé de joueurs performants à l’instar de Hamza Jelassi, Ghofrane Naouali et Houssem Ben Ali qui ont démontré qu’ils sont capables de faire la différence à n’importe quel moment et aller jusqu’au bout de cette compétition qu’ils avaient ratée l’année dernière.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00 sera dirigé par l’arbitre égyptien Mohamed Adel.

