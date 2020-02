Foot-LDC- La CAF inflige à Al Hilal du Soudan 4 matches à huis clos

La commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) réunie mardi, a infligé à Al Hilal du Soudan, quatre (4) matches à huis clos pour ses prochaines rencontres organisées par la CAF, suite aux incidents du match entre le club soudanais et Al Ahly d’Egypte, disputé samedi dernier à Oumdorman pour le compte de la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions d’Afrique (groupe B), annonce l’instance du football continental sur son site internet officiel.

La CAF a également infligé à Al Hilal une amende de 100 000 dollars (281?000 dinars); dont un sursis de 50 000 dollars (142 000 dinars environ) à condition de ne être pas reconnu coupable d’une infraction similaire pendant un an.

Le responsable d’Al Hilal Hassan Mohamed, a aussi écopé d’une interdiction de cinq (5)matchs organisés par la CAF assortie d’une amende de 10 000 dollars (28 441 dinars environ).

Al Hilal du Soudan rappelle-t-on, a été éliminé de la phase de groupes de la ligue des champions d’Afrique en terminant à la troisième place du groupe B après le nul (1-1) concédé à domicile devant Al Ahly d’Egypte, qualifié pour les quarts de finale avec l’Etoile du Sahel, qui s’est emparée de la première place du groupe A après sa victoire devant le FC Platinium du Zimbabwe (2-0), déja éliminé.

A la 73e minute de jeu, les supporters du club soudanais ont envahi le terrain pour s’en prendre à l’arbitre marocain Redouane Jiyed alors qu’Al Ahly menait 1-0.

Le match a repris son cours quelques minutes après, avec l’égalisation d’Al Hilal à la fin. Un but qui n’aura pas suffi aux soudanais pour se qualifier.