Foot: Le Sud-africain Patrice Motsepe élu président de la CAF

Enfant d’un township, milliardaire et désormais à la tête de la CAF (Confédération africaine de football). Patrice Motsepe a pris officiellement les rênes du football africain à l’issue de l’assemblée générale élective de la Confédération, vendredi 12 mars, à Rabat, au Maroc. Son arrivée à ce poste constitue une surprise, l’entrepreneur s’étant toujours dit trop occupé pour prétendre à ces fonctions.

Celui qui a fait de l’unité son credo a pourtant réussi à convaincre ses concurrents de lui laisser la voie libre. Les trois autres candidats au poste, l’Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, se sont ainsi retirés à son profit lors d’une cérémonie célébrant l’unité africaine à Nouakchott (Mauritanie), en marge de la finale de la CAN-U20.

Conséquence de ces retraits : c’est par proclamation et sous les applaudissements des 52 présidents de fédération africaines présents que le milliardaire sud-africain a été officialisé à la tête de l’instance et non par un vote comme il est de coutume en cas de candidatures multiples.