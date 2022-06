Foot: L’ES Hammam-Sousse refuse de disputer un match décisif contre Métlaoui pour le maintien

L’Espoir sportif de Hammam-Sousse a dit rejeté la décision commission de discipline et du fair-play de lui faire disputer un match décisif contre l’ES Métlaoui, dans un terrain neutre, à huis clos et avec le recours à la VAR, pour déterminer la 4e formation à être reléguée en Ligue 2.

Le Club estime être « leader légitime » au classement play-out » et que la décision de la commission de discipline » est dépourvu de tout fondement juridique et constitue une offense à son égard et une atteinte au mérite des joueurs, du staff technique et du comité directeur ».

« Nous rejetons ces décisions improvisées et nous sommes déterminés à défendre nos droits », a fait savoir l’ES Hammam-Sousse.

La commission de discipline et du fair-play relevant de la fédération tunisienne de football (FTF), réunie vendredi, avait décidé de faire disputer à l’ES Hammam-Sousse un match décisif contre l’ES Métlaoui, dans un terrain neutre, à huis clos et avec le recours à la VAR, pour déterminer la 4e formation à être reléguée en Ligue 2.

Ladite commission a, également, décidé de suspendre les joueurs de l’ES Zarzis, Wael Kourdi (gardien de but) et Hassan Houssem Romdhane (défenseur), de toute activité sportive pendant cinq ans à compter du 10 juin 2022, et de leur infliger une amende de 50 mille dinars chacun.

Ces décisions, note-t-on, interviennent, suite aux évènements ayant émaillé le match de la dernière journée play-out de la Ligue 1, en date du 29 mai dernier, entre l’ES Zarzis et l’ES Hammam-Sousse.

L’ES Zarzis comptait un but d’avance jusqu’aux arrêts de jeu avant que l’ES Hammam-Sousse ne parvienne à égaliser à la 90+10.

Un but qui a fait polémique étant survenu à un moment où l’ES Zarzis avait été officiellement relégué en Ligue, puisque l’autre match opposant l’ES Métlaoui et l’Olympique de Béja s’était soldé par un nul vierge.

En conséquence, ce but égalisateur permettait à l’ES Hammam-Sousse de se maintenir en Ligue 1 et enjoint l’ES Métlaoui à rejoindre la Ligue 2, ce qui a poussé les miniers à dénoncer une suspicion de résultats truqués auprès de la FTF s’agissant du match ES Zarzis-ESH Sousse.

De son côté, la FTF à ouvert une enquête à ce sujet. La commission de déontologie avait, quant à elle, auditionné certains joueurs de l’ES Zarzis.