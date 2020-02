Foot: L’Espérance de Tunis reçoit le prix Fair-play de la FIFA

L’Espérance sportive de Tunis vient de recevoir le prix Fair-play qui lui a été décerné par la Fédération Internationale de Football (FIFA) suite à sa participation au mondial des clubs 2019 au Qatar.

Dans un post sur sa page “Facebook”, le club sang et or a indiqué vendredi que le prix consiste en une coupe ainsi qu’un certificat de fair-play, précisant que le prix a été fêté par l’ensemble de l’équipe.

Le site officiel de la coupe du monde des clubs avait annoncé préalablement l’attribution du prix fair-play de l’édition 2019 à l’Espérance sportive de Tunis pour le comportement exemplaire dont il a fait preuve durant la compétition.

L’Espérance avait, rappelle-t-on, disputé deux matches lors du mondial du Qatar concédant la défaite à l’issue de la première rencontre en quart de finale face à la formation saoudienne d’Al Hilal (0-1), avant d’étriller les qataris d’Al Saad (6-2), à l’occasion du match de classement pour la 5e place, réalisant au passage la plus large victoire de l’histoire de la compétition.