Foot : L’Espérance  vs l’ES Sétif en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF a donné lieu à une confrontation entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Entente sportive de Sétif.

Le match aller se jouera le 15 ou le 16 avril à Sétif, tandis que la seconde manche aura lieu une semaine plus tard à Radès, à huis-clos.

En cas de qualification, le club tunisois affrontera le vainqueur de la double opposition entre Al Ahly et le Raja Casablanca.

Ci-après les résultats du tirage au sort :

Entente sportive de Sétif – Espérance sportive de Tunis

Petro Atletico – Mamelodi Sundowns

CR Belouizdad – Wydad Casablanca

Raja Casablanca – Al Ahly

Il est à rappeler que l’EST a terminé la phase poules en tête du groupe C devant le CR Belouizdad et ce, après quatre victoires et deux nuls.

Notons également qu’il s’agit de la troisième confrontation entre l’Espérance et l’ES Sétif en Ligue des champions après celles de 2010 et 2014.