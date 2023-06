Foot – Ligue 1 (11e journée play-off) : Confrontations directes décisives entre le quator de tête

Deux confrontations directes décisives oppposant le quator de tête seront à l’affiche de la 11e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end.

Au stade olympique de Sousse, le leader étoilé (26 points) accueillera l’Espérance de Tunis, 3e (20 points), samedi, dans un clasico qui s’annonce passionnant et indécis entre une équipe qui cherche à franchir un grand pas vers le sacre final, et une autre qui tente de conforter ses chances pour conserver son titre ou bien décrocher une place en Ligue des champions l’année prochaine.

La formation sahélienne conduite par l’entraineur chevronné Faouzi Benzarti et qui court derrière un titre qui lui échappe depuis 2016, tentera de confirmer son résultat de la précédente journée face à l’US Monastir et de poursuivre son invincibilité à domicile, en comptant notamment sur une ligne défensive des plus efficaces avec seulement trois buts encaissés en phase play-off.

L’effectif étoilé sera néanmoins amoindri par l’absence de Houssem Ben Ali, blessé, tandis que la participation de l’Algérien Zineddine Boutmane reste incertaine, pour des raisons de santé.

En face, l’équipe sang et or tentera d’aligner son deuxième succès de suite et jouer sa dernière carte vers la conservation de son bien, tout en sachant pertinemment que seule la victoire peut la maintenir dans la course pour le titre.

Les protégés de Mouine Chaabani aborderont la rencontre avec le moral retapé à neuf après leur dernier succès face à l’US Ben Guerdane intervenu après une série de contre-performances, et avec un ascendant psychologique important sur son adversaire qu’il avait battu lors des trois précédentes confrontations. Le staff technique comptera de ce fait sur le retour de Yassine Meriah et du duo de la sélection olympique, Ghaith Ouahabi et Raed Bouchniba, de retour du mondial argentin, et sur la nouvelle révélation Zakaria El Ayeb, comme solutions face à l’absence de plusieurs cadres, à l’instar de Anis Badri, Ghaylène Chaalali, Moez Ben Cherifia, Héni Amamou et l’Algérien Riad Ben Ayad.

Au stade Hammadi Agrebi de Radès, le Club Africain, dauphin avec 22 points, offrira l’hospitalité à l’US Monastir, 4e avec 18 points, dans un match à quitte ou double.

Après son match nul décevant concédé à Tataouine, la privant de deux points précieux dans la course pour le titre, la formation clubiste sera, ce samedi, dans l’obligation de résultat tout en espérant un faux-pas du leader pour s’approcher de son objectif avant leur duel attendu à Sousse lors de la prochaine journée.

Le Club rouge et blanc pourra profiter du retour de plusieurs joueurs, absents mercerdi pour des raisons disciplinaires: Moez Hassan, Taoufik Cherifi, Rami Bedoui, Chiheb Labidi et Adem Taous, tandis que Nader Ghandri et Ali Amri sont toujours indisponibles pour des raisons de santé.

La victoire est aussi impérative pour l’US Monastir, avec sa meilleure ligne offensive, pour garder l’espoir pour une place africaine. Mais les hommes de Imed Ben Yousen devront faire avec l’absence du Nigérien Youssoufou Oumarou, de l’Algérien Abdelkader Boutiche, pour blessure, et Mondher Guesmi, suspendu.

La journée sera également marquée, dimanche, par le derby du Sud opposant l’US Ben Guerdane, 5e avec 17 points, et son voisin, l’US Tatatouine, dernier avec 4 points.

Les locaux tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour renouer avec la victoire après leur défaite face au CS Sfaxien, et entretenir l’espoir pour une place qualificative pour une compétition étrangère. Ils pourront également profiter de l’ambiance instable dans les rangs de l’équipe adverse pour la non obtention de certains joueurs de leurs primes, malgré sa dernière bonne performance face au Club Africain (2-2).

De son côté, le CS Sfaxien (6e, 14 points) fera le déplacement à Radès pour affronter l’O. Béja (7e, 10 points), vainqueur de la coupe de Tunisie, avec l’espoir de rentrer avec les trois points de la victoire, dans l’attente du verdict de sa réserve contre sa défaite par pénalité face à l’US Ben Guerdane. Mais sa mission ne s’annonce pas aisée face à une équipe béjaoise appelée à son tour à arrêter l’hémorragie de points après trois défaites consécutives en championnat.

Le programme :

Samedi 10 juin

Stade de Radès :

C. Africain – US Monastir

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel – Espérance de Tunis

Dimanche 11 juin

Stade de Radès (à huis clos) :

O. Béja – CS Sfaxien

Stade de Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – US Tataouine

Classement avant la 11e journée :

Classement PTS J V N D BP BC DIF

Etoile du Sahel 26 10 7 2 1 12 3 +4 C. Africain 22 10 6 3 1 14 5 +9 Espérance ST 20 10 5 1 4 13 9 +4 US Monastir 18 10 4 2 4 15 10 +5 US Ben Guerdane 17 10 4 2 4 11 11 0 CS Sfaxien 14 10 3 4 3 7 6 +1 O. Béja 10 10 2 2 6 4 11 -7 US Tataouine 4 10 0 2 8 4 25 -21