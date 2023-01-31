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mardi 31 janvier 2023
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Foot – Ligue 1 (12e journée) : désignation des arbitres

African Manager
Par African Manager
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Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel, jeudi à partir de 14h00 :
Jeudi 2 février
Poule A
Au Bardo :
Stade Tunisien – Etoile du Sahel arb : Mejdi Belhaj Ali
A Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – CS Chebba arb : Naim Hosni
A Sfax :
CS Sfaxien – US Tataouine arb : Sadok Selmi
A Radès :
Espérance de Tunis – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi
Poule B
A Soliman :
AS Soliman – ES Metlaoui arb : Walid Jeridi
A Mahdia :
AS Réjiche – O. Béja arb : Mahmoud Ksiaa
A Sidi Bouzid :
O. Sidi Bouzid – US Monastir arb : Jalel Sahbeni
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane – C.Africain arb : Amir Loucif

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