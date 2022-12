Programme et arbitres des matchs en retard de la 2e journée (Poules A et B) du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévus mercredi (Tous les matchs à 14h):

Mercredi 14 décembre:

Poule A

Au Taied Mhiri Sfax:

CS Sfaxien – S Tunisie Arb: Heythem Guirat

Poule B

A Mustapha Ben Jannet:

US Monastir – C Africain Arb: Oussema Razgallah

