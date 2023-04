Foot – Ligue 1 (3e journée Play-off) : Désignation des arbitres

L’arbitre algérien Lotfi Boukaouassa dirigera le derby sahélien qui opposera l’Etoile du Sahel à l’US Monastir, ce samedi, pour le compte de la 3e journée play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel.

Voici la désignation des arbitres qui dirigeront les matches de ce week-end (13h30) :

Samedi 15 avril

A Radès :

Club Africain – US Tataouine arb : Lotfi Boukaouassa (Alg)

A Sousse :

Etoile du Sahel – US Monastir arb : Amir Ayadi

Dimanche 16 avril

A Béja :

O.Béja – Espérance de Tunis arb : Nidhal Letaief

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Sfaxien arb : Haythem Kossai

