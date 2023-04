Foot – Ligue 1 (3e journée Play-off) : le derby sahélien à l’affiche

Le derby sahélien opposant l’Etoile du Sahel à l’US Monastir sera l’affiche de la 3e journée play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end.

L’Etoile du Sahel, leader avec 9 points, accueillera en effet, samedi, son voisin qui le talonne avec un point de retard, dans un derby sahélien qui s’annonce palpitant et indécis, et dont l’enjeu est la première place du classement.

Les deux équipes dont c’est la première confrontation cette saison en Ligue 1 partiront avec des chances égales pour remporter ce derby dont le vainqueur pourra s’emparer du leadership. Si les locaux auront l’avantage du terrain pour confirmer leur renouveau du moment face à leurs supporters et conforter leur leadership, les Usémistes viendront en conquérant pour démontrer leur bonne forme du moment après avoir notamment assuré avec brio leur qualification en quarts de finale de la coupe de la confédération et au 2e tour de la coupe arabe des clubs.

En revanche, un match nul entre les deux équipes pourra profiter à l’Espérance de Tunis (2e, 8 points) en cas de victoire de celle-ci en déplacement dimanche chez l’O.Béja, dans une répétition avant la finale de la coupe de Tunisie, qui opposera les deux équipes le 27 ou le 28 avril à Sfax.

Accrochés dimanche dernier à domicile par l’US Monastir en match en retard de la 2e journée (1-1), les sang et or tenteront de ramener les trois points de la victoire de leur déplacement chez les cigognes qui partagent la dernière place avec l’US Tataouine (2 points chacun).

Une victoire sera de bon augure pour les protégés de Nabil Maaloul qui viennent de composter, jeudi, leur ticket pour la finale de la coupe de Tunisie aux dépens du S.Tunisien (3-2), et à quelques jours de leur voyage en Algérie pour affronter la JS Kabylie, en quarts de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique.

Mais ils devront se méfier des Béjois, tombeurs mercredi du Club Africain en coupe de Tunisie (3-2 tab), qui aborderont cette rencontre avec le moral au beau fixe, avec l’objectif de décrocher leur premier succès de la phase play-off.

L’US Ben Guerdane, autre équipe lorgnant la première place (6 points), offrira l’hospitalité dimanche au CS Sfaxien (6e, 2 points). La formation locale qui n’a plus joué depuis le 18 mars dernier, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour remporter sa deuxième victoire de suite du play-off qui la propulsera en haut du tableau.

Mais, les protégés de Houssam El Badri, qui viennent de se qualifier au 2e tour de la coupe arabe des clubs, espèrent montrer leur nouveau visage pour se relancer dans la course pour le titre, après une défaite et match nul.

Le Club Africain, 5e avec 5 points, recevra samedi à Radès, l’US Tataouine qui ferme la marche avec 2 unités, dans un match placé sous le signe de la réhabilitation. Eliminés de la course pour Dame Coupe, les rouge et blanc devront se concentrer dorénavant sur la Ligue 1, à commencer par cette semaine face à l’US Tataouine.

Samedi 15 avril

A Radès :

Club Africain – US Tataouine

A Sousse :

Etoile du Sahel – US Monastir

Dimanche 16 avril

A Béja :

O.Béja – Espérance de Tunis

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Sfaxien

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

Etoile du Sahel 9 2 2 0 0 2 0 +2 Espérance ST 8 2 1 1 0 3 2 +1

3 . US Monastir 8 2 1 1 0 2 1 +1 US Ben Guerdane 6 2 1 0 1 2 2 0 C. Africain 5 2 1 1 0 1 0 +1 CS Sfaxien 2 2 0 1 1 0 1 -1 O. Béja 2 2 0 0 2 0 2 -2

. US Tataouine 2 2 0 0 2 0 2 -2