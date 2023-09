Foot – Ligue 1 (4e journée/GrB) : les résultats

Résultats des rencontres de la 4e journée de la Ligue 1 du football professionnel (poule B) disputées dimanche :

. Dimanche :

Poule B :

A La Marsa :

AS Marsa 0

CA Bizertin 0

A Tataouine :

US Tataouine 2 Makhmouth Diallo (70, 86)

US Monastir 2 Boubacar Traoré (45), Idriss Mhirsi (64)

A Metlaoui :

ES Metlaoui 1 Mondzenga Mouala (75)

CS Sfaxien 0

Espérance de Tunis exempte

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. CS Sfaxien 9 4 3 0 1 6 1 +5

2. US Monastir 7 3 2 1 0 7 3 +4

3. ES Tunis 7 3 2 1 0 5 3 +2

4. ES Métlaoui 6 3 2 0 1 4 3 +1

5. US Tataouine 2 4 0 2 2 3 7 -4

6. CA Bizertin 1 3 0 1 2 0 4 -4

7. AS Marsa 1 4 0 1 3 1 5 -4

. Samedi :

Poule A

Au Bardo :

Stade Tunisien 2 Wissem Bousnina (49), Hamza Ben Abda (73)

EGS Gafsa 2 Alkhaly Bangoura (13), Azer Chokri (88)

A Soliman :

AS Soliman 0

US Ben Guerdane 1 Mohamed Ali Omri (92)

. Jeudi 21 septembre

Poule A :

A Sousse :

Etoile du Sahel

C.Africain

O. Béja exempt

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S. Tunisien 7 4 2 1 1 8 5 +3

2. ES Sahel 6 3 2 0 1 5 2 +3

3. O. Béja 6 3 2 0 1 4 5 -1

4. USB Guerdane 6 4 2 0 2 3 3 0

5. C. Africain 4 2 1 1 0 1 0 +1

6. EGS Gafsa 2 3 0 2 1 2 5 -3

7. AS Soliman 0 3 0 0 3 2 5 -3

- Publicité-