Foot-Ligue 1 (5e journée): Un petit derby CA-ST dans la poule A et un clasico CSS-EST au sommet dans la poule B

La 5e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end sera ponctuée de deux grandes affiches.

Il s’agit d’un derby tunisois dans la poule A entre le Club africain et le Stade tunisien, et d’un clasico dans la poule B qui opposera à Sfax, le Club sportif de la place à l’Espérance sportive de Tunis.

L’ouverture de la journée se fera samedi avec notamment un beau duel dans la poule A, entre le 6e (2points), l’EGS Gafsa et la lanterne rouge, l’AS Soliman qui peine à récolter le moindre point après trois matchs disputés.

Dans le même groupe, le stade Hamadi Agrébi de Radès sera le théâtre du sommet de la journée voire le petit derby de la capitale entre le C Africain (5e, 5 pts) et leader stadiste (7 points).

Pour le club de Bab Jdid, il s’agira principalement de renouer avec les victoires avec deux nuls successifs pour rassurer rapidement ses supporters avant le second tour préliminaire retour de la coupe de la CAF, tandis que pour le club du Bardo, l’objectif est celui de réaliser un nouveau succès, le troisième d’affilée en championnat pour conforter leur pôle position.

A Ben Guerdane, l’Union sportive de la place (3e, 6 points) recevra l’Olympique de Béja le temps d’un duel que les deux formations aborderont avec l’objectif de se départager.

Dans la poule B, le club sportif sfaxien (leader, 9 points), accueillera dans son fief du Taieb Mhiri, l’Espérance sportive de Tunis, (2e, 7 points) dans un clasico qui ne manquera pas d’accaparer l’attention dimanche.

Pour les protégés du coach Nabil Kouki, ce clasico sera l’occasion de faire boulier aux supporters le faux pas de la journée précédente face à l’ES Métloui (0-1) et consolider leur place de leader.

Les poulains de Mouine Chaabani sont, quant à eux, appelés à sortir vainqueurs pour se hisser en haut du tableau et se rebooster le moral à quelques jours de la manche retour face à l’AS Douanes du Burkina Faso pour le compte du second tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Sur la pelouse du stade Mustapha Ben Jannet, l’Union sportive monastirienne (2e, 7 points) recevra l’ES Métlaoui (4e, 6 points) dans un match qui s’annonce difficile pour les deux formations, notamment, pour les fils de la capitale du Ribat qui cherchent à renouer avec les victoires et renforcer son capital confiance, contrairement à son adversaire qui venait de battre le CSS 1-0 et de livrer préalablement une belle prestation devant l’Espérance ST malgré la défaite 2-3.

La dernière affiche du groupe B, mettra en opposition le Club athlétique bizertin (dernier, 1 point) et l’US Tatatouine (5e, 2 points) sur la pelouse du stade 15 octobre de Bizerte.

Voici le programme des rencontres de la 5e journée (tous les matchs à 15H30):

Samedi 23 septembre:

POULE A

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Soliman

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – O Béja

Exempte: l’ES Sahel

Dimanche 24 septembre:

A Radès:

C Africain – S Tunisien

POULE B

A Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine

Terrain à définir:

US Monastir – ES Métlaoui

A Sfax:

CS Sfaxien – Espérance ST

Exempt: L’AS Marsa

