Foot – Ligue 1 (6e journée play-off) : le match US Monastir- O.Béja reporté à lundi

La Ligue nationale du football professionnel a décidé de reporter le match opposant l’US Monastir et l’O. Béja au lundi 8 mai au stade Ben Jannet à partir de 17h00.

Le match comptant pour la 6e journée play-off était programmé pour dimanche 7 mai.

Voici le programme des rencontres de la 6e journée prévue les 6, 7 et 8 mai :

Samedi 6 mai

A Tatatouine (16h00) :

US Tataouine – CS Sfaxien

Dimanche 7 mai

A Radès (17h00) :

C. Africain – Espérance de Tunis

A Sousse (16h00) :

Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

Lundi 8 mai

A Monastir (17h00) :

US Monastir – O. Béja

