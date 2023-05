Foot – Ligue 1 (8e journée play-out) : Le ton risque de monter ce dimanche dans la lutte pour le maintien

La lutte pour le maintien en ligue 1 du football professionnel entamera demain dimanche sa 8e journée avec trois affiches au programme, toutes aussi importantes les unes que les autres et seront placées sous le signe de « la victoire pour préserver les chances du maintien ».

A Métlaoui, les miniers (3e, 10 pts) accueilleront le leaders (16 pts) le CA Bizertin pour tenter de stopper l’hémorragie et renouer avec les bons résultats après trois journées sans succès dont deux défaites de suite. Une nouveau faux pas pour l’ES Métlaoui sera synonyme de situation compliquée et un rang dans le bas du tableau. Mais la mission s’annonce rude face à un leader déterminé à conserver sa pôle position et à officialiser très tôt son maintien.

Au Bardo, le Stade tunisien sera hôte de son opposition avec l’EO Sidi Bouzid (avant-dernier, 8 points) en quête de trois points supplémentaire pour prendre enfin une bonne bouffé d’oxygène.

Les stadistes, leaders ex aequo avec les nordistes espèrent dépasser le passage à vide qu’ils traversent depuis trois journées en se contentant de deux nuls pour une défaite, risquant de perdre sa place en tête.

La dernière affiche de la journée, mettra aux prises l’AS Soliman (3e, 10 pts) et l’ES Hammam-Sousse (5e, 8 pts). Un match qui devrait permettre aux locaux de conformer leur bonne forme du moment soldée par 7 points engrangés en trois journées sur 9 possibles et conforter ses chances de maintien, contrairement à son adversaire au parcours instable.

Lanterne rouge, les soussiens sont plus que jamais en danger et se retrouvent dos au mur avec la victoire pour seule ce dimanche.

Voici le programme:

Dimanche 14 mai (tous les matchs à 16h):

Au Bardo:

S Tunisien – EO Sidi Bouzid Arb: Khaled Gouider

A Métlaoui;

ES Métlaoui – CA Bizertin Arb: Walid Jridi

A Soliman:

AS Soliman – ESH Sousse Arb: Sadok Selmi

Classement Pts J

1. CA Bizertin 16 7

2. S. Tunisien 16 7

3. ES Métlaoui 10 7

4. AS Soliman 10 7

5. EO Sidi Bouzid 8 7

6. ESH Sousse 8 7

NB : Les deux derniers seront relégués en Ligue 2.

- Publicité-