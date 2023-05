Foot-Ligue 1 (CS Sfaxien): Club et supporters conviennent de faire valoir le civisme et le fair play

Le comité des supporters du Club sportif sfaxien s’est réuni avec les groupes des supporters du club pour passer en revue des récents développements en rapport avec les événements ayant émaillé les dernières rencontres, disputées à Radès, en championnat et en ligue des champions d’Afrique de football.

Les deux parties ont, à l’occasion de la réunion, convenu d’œuvrer en étroite collaboration pour maintenir l’ordre dans les gradins et doubler de vigilance pour éviter que des fouteurs de trouble ne s’immiscent parmi les supporters et être à l’origine d’actes de violence et de vandalisme, peut-on lire dans un communiqué du club sudiste.

Cette réunion, note-t-on, intervient à la veille du clasico en retard de la 5e journée play-off de la Ligue 1, qui opposera mercredi au Taieb Mhiri (16h), le CS Sfaxien à l’Espérance de Tunis.

De leur côté, les supporters sfaxiens ont réclamé une extension des gradins du stade Taieb Mhiri de manière à en accroitre la capacité d’accueil et garantir des rentrées supplémentaires au club.

