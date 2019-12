Foot-Ligue 1 (match retard/12e journée) – Rochdi Guezguez arbitre de ES Metlaoui-Espérance ST

L’arbitre Rochdi Guezguez dirigera le match en retard de la 12e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel entre l’ES Metlaoui et l’Espérance Sportive de Tunis, mardi 24 décembre au stade de Medhila à partir de 14h00.

L’Esperance occupe la 7e place du classement géneral avec 16 points en 6 matches joués et l’ES Metlaoui est à la 13e et avant-dernière place (9 points).