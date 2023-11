Foot – Ligue 1 : programme et arbitres de la 11e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à 14h00) :

Poule 1

Samedi 25 novembre

A Gafsa :

EGS Gafsa – Stade Tunisien arb : Jalel Sahbeni

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – AS Soliman arb : Aymen Nasri

Jeudi 14 décembre :

A Radès (14h00) :

C.Africain – Etoile du Sahel

Poule 2

Samedi 25 novembre

A Bizerte :

CA Bizertin – AS Marsa arb : Mourad Jerbi

A Sfax :

CS Sfaxien – ES Metlaoui arb : Mahmoud Ksia

Dimanche 26 novembre

A Monastir :

US Monastir – US Tataouine arb : Achref Haraketi

- Publicité-