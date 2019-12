Foot – Ligue 2 (10e journée): L’EO Sidi Bouzid et l’ES Zarzis, principaux bénéficiaires de la journée

L’Olympique de Sidi Bouzid a réalisé la bonne opération de ce dimanche dans la poule A de la Ligue 2 du football professionnel en battant sur son terrain le Sporting Ben Arous (2-1), pour le compte de la 10e journée.

Les olympiens avaient ouvert la marque à la 59e par l’intermédiaire de Bahaeddine Brahmi avant que Zied Ettounsi ne double la mise trois minutes après (62e). Le sporting avait réduit la marque à la 85e sans parvenir à égaliser.

A la faveur de cette victoire l’O Sidi Bouzid se hisse à la 2e place du classement de la poule avec 18 points à une seule longueur du leader le Sfax Railways.

Mission accomplie, également, pour l’Espérance sportive de Zarzis qui s’est imposée en déplacement à Sbikha où elle a battu l’Avenir sportif de la place par un score de deux buts à zéro et rejoint ainsi le 7e rang (13 pts).

Sadok Ourimi, fraichement entré en jeu, avait transformé un penalty à la 76e avant que Achref Ben Dhiaf ne scelle le sort du match par un 2e but zarzisien à la 86e.

C’est la fin d’une mauvaise série pour l’ES Zarzis qui n’est plus qu’à six longueurs du leader sfaxien, tandis que l’AS Sbikha campe toujours à la 6e place avec 13 points.

Plus au nord, le SA Menzel Bourguiba n’a pas su profiter de l’avantage du terrain et du public en se contentant du nul vierge avec l’Olympique de Médenine qui, contrairement à son adversaire profite du point du nul pour conforter son 6e rang (15 pts).

Le SA Menzel Bourguiba est, quant à lui, avant-dernier avec 9 points.

POULE A

Dimanche:

A Zarzis :

ES Zarzis – AS Sebikha 2-0

A Sidi Bouzid :

O Sidi Bouzid – SC Ben Arous 2-1

A Menzel Bourguiba :

SA M.Bourguiba – CO Médenine 0-0

Samedi

A Sfax :

Sfax RS – O.Béja 0-0

A Msaken :

CS Msaken – AS Ariana 1-0

A Radès :

ES Radès – AS Gabès 1-1

Classement Pts J

1. Sfax RS 19 10

2. EO Sidi Bouzid 18 10

3. AS Gabès 17 10

. Olympique de Béja 17 10

5. ES Radès 16 10

6. CO Médenine 14 10

7. AS Sebikha 13 10

-. CS Msaken 13 10

-. ES Zarzis 13 10

10. SC Ben Arous 11 10

11. SA Menzel Bourguiba 9 10

12. AS Ariana 3 10