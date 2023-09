Foot – Ligue 2 (2023-2024): le coup d’envoi de la saison les 7 et 8 octobre

Le coup d’envoi du championnat de Ligue 2 du football professionnel (saison 2023-2024) sera donné les 7 et 8 octobre prochain, annonce la Fédération Tunisienne de Football, vendredi, sur sa page officielle facebook.

La même source précise que les clubs engagés ont été répartis en deux groupes de 13 équipes chacune. Il s’agit de :

Groupe A : SC Ben Arous, CS Msaken, ES Radès, Jendouba Sport, AS Oued Ellil, CS Korba, Kalaa Sport, JS Kairouan, JS Omrane, CS Hammam-lif, ES Hammam-Sousse, AS Ariana, CS Tabarka.

Groupe B : AS Gabès, ES Jerba, EM Mahdia, S. Gabésien, SC Moknine, ES Rogba, ES Zarzis, O. Médenine, O.Sidi Bouzid, CS Chebba, AS Réjiche, OC Kerkennah, AS Jelma.

- Publicité-