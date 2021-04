Foot-Ligue 2 (2e journée Play-offs): Le CSH-Lif en tête, le CO Médenine et l’ES Jerba se neutralisent

Le Club sportif de Hammam-lif s’est imposé devant l’EGS Gafsa (1-0), mercredi sur la pelouse du stade de l’Ariana pour le compte de la 2e journée des play-offs de la Ligue 2 du football professionnel (Poule 1).

A la faveur de la cette courte victoire acquise grâce à la réalisation de Gaith Seghaier intervenue à la demi-heure de jeu (31e), le club phare de la banlieue sud s’empare de la tête du classement de la poule 1 avec 4 points, suivi de son adversaire du jour, l’EGS Gafsa (2e, 3 points).

Dans l’autre match de la poule, un match à rebondissements entre l’ES Jerba et le CO Médenine, qui s’est soldé un résultat nul (1-1).

L’ES Jerba avait ouvert la marque dès la 20e par l’intermédiaire d’Anouar Mannai, avant qu’Amine Mkaouer n’égalise à la 52e sur penalty.

Le match a, notamment, été marqué par l’expulsion de deux joueurs dans les rangs de l’ES Jerba qui a terminé le match à neuf joueurs. Il s’agit de Wael Sammoud (55e) et Khalil Gasmi (67e).

Par ce nul, les deux formations sudistes occupent respectivement les 3e et 4e places du classement avec 2 points pour le CO Médenine et un seul point pour l’ES Jerba.