Foot – Ligue 2 (3e journée): Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 3e journée de la première phase du championnat de la Ligue 2 du football professionnel prévues samedi et dimanche (tous les matches à 14h):

Samedi 13 février:

poule A

A Médenine:

CO Médenine – CS Korba arb: Karim Mahjoub

A Hammam-Lif:

CS Hammam Lif – Jendouba Sport arb: Amir Ayadi

A Houmet Essouk:

AS Jerba – AS Sebikha arb: Fraj Abdellaoui

poule B

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – S Gabésien arb: Khaled Gouider

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Menzel Nour arb: Walid Ouni

Dimanche 14 février:

A Msaken:

CS Msaken – SS Sfaxien arb: Bilel Rezgui

poule C

A Kalaa Soghra:

Kalaa Sport – Sfax Railways arb: Walid Banneni

A Gabès:

AS Gabès – ES Jerba arb: Mahmoud Ksiaa

A Manzel Bouzalfa:

CSM Bouzalfa – SC Ben Arous arb: Dorsaf Guenouati

poule D

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – ES Zarzis arb: Mohamed Feni

A Sidi Bouzid:

EO Sidi Bouzid – ES Radès arb: Jalel Sahbani

A Mhamdia:

AS Mhamdia – AS Kasserine arb: Mohamed Ali Karouia

