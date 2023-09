Foot-Ligue 2: Jendouba sports parachève son stage de préparation à Aïn Draham

Jendouba sports a parachevé son stage de préparation effectué au centre de Ain Draham depuis le 11 septembre en cours, sous la conduite du coach Haykel Ayari et son adjoint Ridha Saidi.

Le club se prépare pour négocier le championnat de la ligue 2 du football professionnel dont le coup d’envoi est prévu pour le 7/8 octobre prochain.

A noter que le stage a été ponctué par une rencontre amicale, disputée la veille, face à l’équipe B de l’Olympique de Béja et s’est soldée par une large victoire de Jenbouba sports 4-0.

Pour rappel, le club s’était attaché les services de plusieurs nouvelles recrues dont le milieu de terrain Bilel Ouni en provenance du CA Bizertin, de l’axial CHawki Zitouni et du latéral Oussama Ben Mliha.

Jendouba sports évoluera lors de la saison 2023-2024 de la ligue 2 dans le groupe A aux côtés de l’ES Hammam-Sousse, la JS Kairouan, le Sporting de Ben Arous, le CS Msaken, l’ES Radésien, l’AS Oued Ellil, le CS Korba, El Kalaa sport, l’JS Omrane, le CSH Lif, l’AS Ariana et le CS Tabarka.

