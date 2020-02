Foot-LNFP: Série de sanctions à l’encontre de plusieurs clubs des Ligues 1 et 2

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel, réuni mardi, a décidé d’infliger des sanctions financières et disciplinaires suivantes à l’encontre des clubs de la Ligue 1 et 2:

1- ES Zarzis (Ligue 2): 5 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de bouteilles avec récidive lors du match l’ayant opposé aux Sfax Railways le 16 février 2020.

2- AS Gabès (Ligue 2): Blâme et une amende de 3 mille dinars pour jet de projectiles avec récidive lors du match contre l’AS Ariana le 16 février 2020.

3- US Monastir (Ligue 1): 7500 dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de projectiles avec récidive lors du derby du Sahel contre l’Es Sahel, le 15 février.

4- Sporting Ben Arous (Ligue 2): Blâme et 1500 dinars d’amende pour envahissement du terrain par un supporter à l’occasion du match contre l’AS Sebikha en date du 16 février.

5- Club Africain (Ligue 1): 5 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de bouteilles avec récidive lors du match contre le CSH Lif le 16 février.

6- Convocation du secrétaire général de l’AS Sébikha.

7- Convocation du dirigeant au sein du Sporting Ben Arous, Hichem Toumi et la suspension de son activité.

8- Convocation du joueur de l’AS Sébikha Achraf Ben Ameur et la suspension de son activité.

9- Convocation du joueur de l’AS Sebikha, Ali Hemama et la suspension de son activité.