Foot-L’UNAF dévoile son programme d’activités pour l’année 2020

L’évaluation des activités de l’Union Nord Africaine de football (UNA) au cours de l’année 2019 ainsi que le programme de 2020 et les différentes échéances des sélections nationales de la région, ont été au centre d’une réunion, tenue vendredi à Gammarth (banlieue nord), par les directeurs technique des fédérations nationales de football, membres de l’Union,

Il a été souligné au cours de cette réunion présidée par le secretaire général de l’UNAF, Mahmoud Hammami, l’importance de poursuivre le travail consacré aux sélections des jeunes et au football féminin, afin de permettre à ces catégories de progresser et de s’illustrer sur le plan continental et de participer aux compétitions internationales à travers le programmes de développement du football “FIFA Forward”.

Le programme d’activités de l’UNAF pour l’année 2020 a été dévoilé à cette occasion et se présente comme suit:

= Tournoi de football féminin séniors en février en Tunisie, pour préparer les éliminatoires de la CAN 2020 qualificative au mondial 2020

= Tournoi des moins de 20 ans (natifs 2001-2002) en mars au Maroc, pour préparer les éliminatoires de la CAN U20 de 2021

= Tournoi de football féminin des moins de 20 ans au cours de la première quinzaine du mois d’avril en Egypte, pour préparer les éliminatoires de la CAN U20 qualficative au mondial de la catégorie en 2022.

= Tournoi des moins de 15 ans (natifs de 2005) en décembre en Tunisie, préparer les éliminatoires de la CAN U17 en 2023.

Par ailleurs, l’Algérie abritera du 20 au 30 juillet 2020, le tournoi qualificatif à la CAN U17 et le vainqueur de ces éliminatoires ira en phase finale, prévue au Maroc en 2021.