Foot – Mali: “Momo ” Sissoko prend sa retraite

L’ancien international malien ” Momo” Sissoko (34 ans) a annoncé lundi soir la fin de sa carrière professionnelle .

” Si je suis là ce soir, c’est pour vous dire que c’est la fin pour moi”, a indiqué le milieu de terrain malien au micro de RMC.

Mohamed Sissoko qui a joué plus de 400 rencontres est passé entre autres par le Paris Saint-Germain au début l’ère qatarie. Il a aussi connu la Juventus Turin en Italie et Liverpool en Angleterre. Sans oublier ses séjours au Mexique, en Chine et en Inde.

Avec les Aigles du Mali, Mohamed Sissoko a participé à trois Coupes d’Afrique des nations (2004, 2008 et 2010). Formé en France à Auxerre, il avait débuté sa carrière au FC Valence en 2003.

Il était sans club depuis sa pige au FC Sochaux en juillet dernier.