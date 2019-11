Foot- Manchester City: Guardiola confiant en dépit des neuf points de retard sur Liverpool

Pep Guardiola est convaincu

que Manchester City possède toutes les chances de défendre son titre de

champion d’Angleterre malgré son retard de neuf points sur le leader

Liverpool après 12 journées de Premier League.

“Les gens et les spécialistes disent que +c’est fini+. Mais pourquoi

voulez-vous que je pense que c’est terminé? Jusqu’en mai, nous sommes

champions et nous voulons défendre notre titre”, a affirmé Guardiola

vendredi lors d’une conférence de presse avant le match de la 13e journée,

samedi, devant Chelsea.

“Nous avons plus de pression. Trois équipes ont plus de chance de gagner

le championnat que nous, mais nous sommes en novembre et nous verrons

comment nous nous comporterons” d’ici là, a ajouté le technicien catalan en

faisant allusion à la 4e place des Citizens derrière Liverpool, donc, mais

aussi Leicester (2e) et Chelsea (3e).

Pep Guardiola se souvient sans doute que ses Citizens possédaient 10

points d’avance sur Liverpool de Jürgen Klopp, la saison passée, avant de

finalement conserver le titre pour un petit point…

“Nous avons neuf points de retard parce qu’une équipe a gagné tous ses

matches, sauf un. L’autre raison est que nous avons moins bien joué

certaines parties après avoir gagné deux titres d’affilée. Mais notre

football est toujours là”, a ajouté Guardiola.

“Nous avons deux options: laisser tomber ou continuer à nous battre. Je

pense que notre manière de jouer à Anfield (défaite 3-1) montre que nous

n’allons pas laisser tomber” le championnat, a encore dit l’entraîneur.

Pep Guardiola est ensuite revenu sur son supposé mal-être actuel, avec des

rumeurs le renvoyant au Bayern Munich: “Si les gens me demandent:

+Voulez-vous rester?+. La réponse est, je veux rester. Je n’ai aucune

raison de m’en aller.

Je suis incroyablement satisfait du travail accompli avec ce club et les

joueurs.”

“Si les gens pensent que je vais démissionner ou être renvoyé pour ces

résultats et être neuf points derrière (Liverpool), ils ne me connaissent

pas.

J’aime le défi et j’adore être dans cette position”, a souligné le

technicien.

“Si le club veut encore de moi la saison prochaine, je veux être ici à

100% parce que je veux vivre dans cette ville et parce que je connais des

gens adorables ici”, a conclu Pep Guardiola.