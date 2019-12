Foot- Manchester United rechute à Watford

Face à la lanterne rouge, Watford, Manchester United avait l’occasion d’enchaîner un septième match sans revers en Premier League à l’occasion de la 17e journée. Cependant, comme à leur habitude face aux équipes moins bien classées, les Red Devils ont montré de sérieuses difficultés à faire le jeu et se sont inclinés à Vicarage Road (2-0). La première période terne n’a offert que très peu d’occasions. Au retour des vestiaires, Ismaila Sarr a ouvert le score pour les Hornets, bien aidé par une grosse faute de main de David De Gea (50e,1-0). L’attaquant sénégalais de Watford est ensuite venu provoquer un penalty face à Aaron Wan-Bissaka que Troy Deeney a transformé (54e,2-0). Ce dernier a inscrit son premier but depuis 8 mois et demi. Malgré plusieurs opportunités en fin de rencontre avec notamment la bonne rentrée de Paul Pogba, les Mancuniens ont perdu leur cinquième match de la saison. Manchester United stagne à une huitième place et Watford respire en revenant à égalité de points du 19e et à six longueurs du premier non relégable.