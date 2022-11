Foot – Mondial-2022 (2è journée/Groupe E): Match nul entre l’Espagne et l’Allemagne (1-1)

L’Espagne et l’Allemagne ont fait match nul (1-1), dimanche au stade Al Bayt, lors de la deuxième journée du groupe E du Mondial-2022 de football.

Alvaro Morata a ouvert le score pour la Roja à la 62e, alors que Niclas Füllkrug a égalisé pour la Mannschaft (83e).

En matinée, le Costa Rica s’est imposé face au Japon par 1 but à 0, au stade Ahmad Bin. L’unique but de la rencontre a été marqué par Keysher Fuller à la 81è minute.

Lors de la première journée, le Japon avait créé une énorme surprise en battant l’Allemagne (2-1), tandis que le Costa Rica a lourdement chuté face à l’Espagne (7-0).

Au terme de cette journée, l’Espagne est en tête du groupe avec 4 points, devant le Japon et le Costa Rica (3 points), alors que l’Allemagne ferme la marche (1 pts).

Pour le compte de la dernière journée de la phase de poule, jeudi prochain, le Japon affronte l’Espagne, alors que l’Allemagne jouera ses dernières cartes contre le Costa Rica.

- Publicité-