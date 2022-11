Foot – Mondial-2022 : le Onze national s’envole lundi pour Doha

La sélection tunisienne de football s’envole ce lundi pour Doha en prévision de sa participation à la Coupe du monde Qatar-2022, et ce au terme de son stage de préparation effectué dans la ville saoudienne de Dammam.

Ce stage consacré notamment à la préparation physique, a réuni les joueurs locaux et ceux évoluant dans les championnats arabes, avant que Ali Abdi, Yassine Khenissi et Bilel Ifa ne rejoignent le groupe dimanche, en attendant l’affluence daans les heures à venir du reste des joueurs à Doha.

Le onze national disputera son dernier match amical ce mercredi face à l’Iran, à Doha.

Le sélectionneur national Jalel Kadri doit dévoiler ce lundi la liste des 26 joueurs qui disputeront le Mondial-2022.

La Tunisie, versée dans le groupe D, ouvrira face au Danemark le 22 novembre, avant de rencontrer l’Australie, le 26, puis la France le 30 du même mois.

- Publicité-