Foot – Mondial: Qatar quitte prématurément la compétition, l’Iran garde espoir

La 2ème journée du Mondial a été marquée par l’élimination prématurée du Qatar, pays hôte, de la compétition après sa défaite face au Sénégal (0-3) en match comptant pour le groupe A, tandis que l’Iran peut garder espoir après sa victoire sur le score de 2 buts à 0 contre le Pays de Galles en match comptant pour le groupe B.

Pour Qatar, la Coupe du monde s’est achevée après le match nul entre les Pays-Bas et l’Equateur (1-1), qui, avec quatre points chacune, sont en position confortable pour la qualification.

Lors de sa rencontre face aux Pays-Bas, la sélection équatorienne y a laissé des plumes. Son capitaine et buteur Enner Valencia (3 buts), a quitté le terrain sur une civière avant un match décisif face aux Lions de la Teranga.

La sélection iranienne peut, elle, encore titiller le rêve de se qualifier aux huitièmes après sa victoire face au Pays de Galles de Gareth Bale. Une victoire rendue possible par Roozbeh Cheshmi (90 e +8) et Ramin Rezaeian (90 e +11), après un carton rouge, le premier de ce mondial, attribué au gardien de but gallois Wayne Hennessey.

La « Team Melli » jouera mardi contre les États-Unis, qui tentera de prendre sa revanche face aux iraniens qui les ont battus lors du Mondial-1998 en France.

Face aux Etats-Unis, les Anglais ont été l’ombre d’eux-mêmes, avec une prestation décevante soldée par un nul blanc, loin de leur victoire écrasante face à l’Iran (6-2).

Les États-Unis, solides défensivement, mais inoffensifs, enchainent un second résultat nul lors de la Coupe du monde qatarie et devront absolument battre l’Iran lors de leur dernière rencontre de groupe B pour espérer accéder aux phases finales.