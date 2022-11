Foot-Mondial-Témoignage: « La performance de la sélection 78 a permis d’apaiser les tensions sociales à cette époque »

Le gardien mythique de la sélection nationale de football, Mokhtar Neili a indiqué que l’ambiance quelque peu lourde et les polémiques qui ont précédé la participation des aigles de Carthage au mondial du Qatar 2022, sont susceptibles de générer une réaction positive chez les joueurs le jour-J.

En 1978, l’ambiance était toute autre; la scène sportive tunisienne dénotait de l’unité et de l’enthousiasme de l’ensemble du peuple tunisien derrière la sélection de l’époque à la veille de sa participation à la coupe du monde en Argentine.

Neili qui était le gardien de la Tunisie en 1978 pour sa première participation à une phase finale de coupe du monde a, dans une interview à la TAP assuré que la différence est grande et palpable entre l’enthousiasme affiché en 1978 et l’attitude négative que l’on observe aujourd’hui.

A quelques jours du coup d’envoi de la plu prestigieuse des compétitions internationale du football, le cynisme des anciens internationaux et les critiques poussées voire exagérées des choix du sélectionneur national, Jalel Kadri, risquent d’influer négativement sur le moral et le rendement des joueurs.

« En 78, toutes les composantes de la société tunisienne étaient derrière nous. De Bizerte à Ben Guerdane, nous étions soutenu avant, pendant et après la compétition. Il s’en est suivi une belle performance au mondial qui n’avait pas manqué d’apaiser l’esprit du peuple dans une circonstance marquée par une crise économique aiguë et des protestations sociales violentes », a fait remarquer Neili.

Et l’ex-international d’ajouter: « lorsque nous nous étions qualifiés pour le mondial 1978, je ne faisais pas partie de la sélection, mais ma détermination, le travail et la confiance que j’avais auprès de mon entraîneur de l’époque au Club Africain André Nagy, ainsi que la baisse de forme de mon coéquipier, le portier Sadok Sassi dit Attouga, m’ont ouvert grande la porte de la sélection pour participer à la préparation avant le mondial ».

Selon Mokhtar Neili, c’était une préparation copieuse ponctuée de plusieurs stages en France et au Brésil ainsi que de matchs amicaux face à l’Autriche et à la France. Mais que le plus important restait la ferveur et le soutien du peuple et celui des représentants de l’Etat.

S’agissant de l’atmosphère actuelle qui précède l’entrée en lice des aigles de Carthage au mondial du Qatar, Neili évoque une ambiance qui passe à côté de l’événement, l’absence de toute unité et de toute cohésion autour de la sélection, et des réactions exagérées notamment après la défaite face au Brésil qui reste toute de même la meilleure sélection de football dans le monde.

Concernant la polémique autour du poste de gardien de but de la sélection, Mokhtar Neili estime que « le problème ne se pose même pas puisque dans le groupe figurent deux gardiens de très bonne qualité à savoir; Aymen Dahmane et Bechir Ben Said et que, de ce fait, les discours traitant de la question relèvent de l’ignorance ».

La convocation de Aymen Mathlouti qui en est à la fin de sa carrière, a-t-il poursuivi, n’est pas judicieuse et pourrait être à la limite humiliante pour le gardien.

Pour l’ex-gardien clubiste (1969-1983), l’ambiance qui accompagne cette 6e participation de l’histoire de la Tunisie à la coupe du monde est pour le moins chargée de pessimisme et de négativité avec toute la campagne de dénigrement dont été assujettie la sélection.

« Toute cette négativité est susceptible de léser le moral du groupe, un groupe qui renferme des joueurs de qualité capables de livrer une belle prestation et faire honneur au football tunisien et un sélectionneur qui avait déjà fait ses preuves devant les plus grandes nations du football africains lors de la dernière CAN, lors du dernier tour des qualifications pour le mondial et lors de la Kirin Cup au Japon », a encore lancé Mokhtar Neili.

Pour conclure, le portier qui avait fait partie du staff technique national (1989-2011) a assuré que les chances des aigles de Carthage durant le mondial du Qatar demeurent intactes et que la sélection est capable de créer la surprise en passant le cap du premier tour.

« Je reste optimiste quant à une bonne participation des aigles au mondial, à condition que les joueurs aient confiances en leurs chances et en leurs qualités surtout lors des matchs contre le Danemark et la France », a-t-il noté.

- Publicité-