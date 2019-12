Foot-Premier league anglaise (Liverpool) : Klopp évite de verser dans l’euphorie

L’entraîneur allemand de Liverpool Jürgen

Klopp, a indiqué qu’il préférait ne pas crier victoire avant terme, à

l’issue du large succès décroché jeudi soir sur le terrain de Leicester

City (4-0), qui met les “Reds” à 13 points d’avance sur les “Foxes”, à

l’occasion de la 19e journée du championnat anglais de football.

“Je n’en ai vraiment rien à faire (a-t-il répondu à une question sur ceux

qui lui demandaient si le titre est dans la poche). J’ai été confronté à

cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui

nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c’est qu’ils

n’écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous

avons à faire. Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le

diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison”, a-t-il réagi,

cité par les médias locaux.

Avec 52 unités au compteur, Liverpool, auréolé de son titre de champion du

monde décroché lors du Mondial des clubs disputé à Doha (Qatar), compte un

match en retard à disputer chez West Ham. Le dernier titre des “Reds”

remonte à 1990.

“S’il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on

continue à travailler. (Sur le match) C’était un bon match. Le début était

bon et la fin était vraiment bonne et entre les deux on a eu beaucoup de

travail. Il y a eu beaucoup de bon football et beaucoup de belle défense”,

a-t-il ajouté.

Manchester City (3e, 38 pts) de l’ailier international algérien Riyad

Mahrez, tentera ce vendredi soir de reprendre sa position de dauphin, en

affrontant en déplacement Wolverhampton (20h45).