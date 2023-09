Foot – Premier League: Odegaard prolonge son contrat avec Arsenal

Le capitaine des Gunners, Martin Odegaard a prolongé son bail dans le nord de Londres, avec un nouveau contrat qui s’étend jusqu’en 2028, a annoncé Arsenal vendredi.

Le milieu de terrain de 24 ans suit ainsi l’exemple de ses coéquipiers Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et William Saliba, qui ont tous prolongé leur contrat avec le vice-champion d’Angleterre.

« La décision a été facile à prendre. A Arsenal, je me suis senti à l’aise dès le premier jour et c’est vraiment chez moi maintenant », a relevé l’international norvégien, cité dans un communiqué.

Ce nouveau contrat est une « excellente nouvelle » pour le club, s’est réjoui l’entraîneur d’Arsenal, l’Espagnol Mikel Arteta. « Martin est un jeune joueur de très grande qualité qui nous permet d’être à un niveau très élevé » a-t-il souligné.

Lors de la saison 2022-2023, le Norvégien a inscrit 15 buts et effectué sept passes décisives en Premier League, pour finir juste derrière le champion, Manchester City.

Depuis, Arsenal a renforcé son effectif en signant le milieu de terrain anglais Declan Rice pour 105 millions de livres, le milieu de terrain allemand Kai Havertz pour 65 millions de livres et en obtenant un prêt d’une saison pour le gardien de but espagnol David Raya.

