Foot – Qualifications Euro-2024: un Portugal record étrille le Luxembourg

Le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo, a corrigé le Luxembourg 9-0 lundi lors de la 6e journée des qualifications pour l’Euro-2024, battant son record de buts inscrits en une seule rencontre.

Lors de ce récital livré au Stade de l’Algarve à Faro (sud), trois joueurs se sont offert un doublé: Gonçalo Inacio, notamment auteur de l’ouverture du score (12e), l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos et celui de Liverpool Diogo Jota.

Entrés en cours de rencontre, Ricardo Horta et Joao Felix ont également participé à la fête, tout comme Bruno Fernandes. Le meilleur buteur de la sélection, Cristiano Ronaldo, était suspendu.

C’est Joao Felix, qui en marquant à la 88e minute, a ainsi établi un nouveau record de buts inscrits par la Seleçao en une seule rencontre.

Avec cette sixième victoire en autant de rencontres, et 24 buts marqués pour zéro encaissé, les Portugais poursuivent leur parcours sans faute vers l’Euro-2024 l’été prochain en Allemagne.

