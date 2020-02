Foot: réunion UEFA/Conmebol en Suisse sur des “projets communs”

Les responsables de l’UEFA et de la

Confédération sud-américaine de football (Conmebol) tiennent une réunion

commune mercredi à Genève pour étudier “des projets de coopération”, selon

l’instance européenne, vendredi.

Cette rare réunion entre les deux instances continentales permettra

“d’analyser et de coordonner des projets de coopération”, concernant “le

football féminin, des programmes d’entraînement des joueurs ou encore

l’encadrement des entraîneurs”, a précisé l’UEFA.

L’agenda prévoit également d’évoquer “une coordination du calendrier,

l’avenir des compétitions et un renforcement de la gouvernance”.

Parmi les sujets qui pourraient être abordés figure la future Coupe du

monde des clubs à 24 équipes, organisée par la Fifa en 2021 en Chine, et

qui est encore loin de faire l’unanimité, posant notamment des problèmes de

calendrier.

Cette première Coupe du monde des clubs à 24 équipes, prévue en juin 2021

et portée par le président de la Fifa, Gianni Infantino, a certes été

adoptée par le Conseil de la Fifa en mars dernier à Miami. Mais sans les

voix de l’UEFA, qui avait alors dénoncé le manque de transparence

d’Infantino et la concurrence qu’elle ferait peser sur la Ligue des

champions qui doit aussi être réformée.

Selon des sources concordantes, Aleksander Ceferin, le président de

l’UEFA, aurait trouvé un allié dans le président de la Conmebol, Alejandro

Dom?nguez, qui n’aurait pas apprécié qu’Infantino aille négocier

directement avec les clubs sud-américains leur participation à la Coupe du

monde des clubs.