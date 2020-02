Foot-Sélection de Somalie: le technicien ghanéen Bashir Hayford démissionne

Le sélectionneur de l’équipe nationale de

football de Somalie, le Ghanéen Bashir Hayford a annoncé sa démission de

son poste en raison d’un problème d’insécurité, a rapporté mardi le site

Africatopsports.com.

“L’insécurité est perpétuelle à Mogadiscio et les attaques des milices

d’Al Shabab se multiplient. Je ne me sens plus in sécurité”, a déclaré

Hayford lundi sur mes ondes d’une radio ghanéenne, lui qui avait pris les

rênes de l’équipe de Somalie en mars 2019 pour un contrat de deux ans, en

remplacement de l’Ougandais Mawa Haruna.

Avant de prendre les destinées de la Somalie, le technicien ghanéen avait

drivé plusieurs clubs dans son pays depuis 2003, avant de lui confier les

rênes de la sélection féminine locale des U17 (2017), puis l’équipe séniors

une année après.

L’ancien patron de la sélection féminine du Ghana avait notamment réussi

l’exploit de remporter le premier match de la Somalie en tour préliminaires

de la Coupe du monde (Qatar-2022). La Somalie a battu le Zimbabwe (1-0), en

match aller mais n’a pu réussir l’exploit au retour, perdu (1-3).

A la tête de la sélection somalienne, Hayford avait pour mission, beaucoup

plus, de construire une sélection nationale en identifiant les meilleurs

joueurs locaux pour espérer constituer une bonne sélection performante dans

les tournois internationaux. Il avait également la tache d’aider les autres

équipes nationales en jeunes catégories.

Eliminée des qualifications pour le Mondial-2022 et absent des

éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), la Somalie a

clôturé le classement FIFA (décembre-2019) à la 51e position africaine

(196è mondiale) juste devant les Seychelles (200è) et l’Erythrée

(205è).