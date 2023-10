Foot – Sélection Nationale : « La Corée du Sud et le Japon, une étape importante pour préparer la CAN » (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national Jalel Kadri a affirmé, jeudi, que les deux matches amicaux face à la Corée du Sud et le Japon seront une étape importante de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue en début de l’année prochaine en Côte d’Ivoire. S’exprimant lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour les deux confrontations amicales prévues le 13 octobre à Séoul (Corée du Sud) et le 17 du même mois à Kobe (Japon), Kadri a indiqué que « la préparation des Aigles de Carthage a commencé avec le match amical face à l’Egypte qui a constitué un excellent test ». « Nous poursuivrons notre préparation avant d’ouvrir la page des qualifications à la coupe du monde 2026, en novembre prochain », a-t-il ajouté. Le coach national a dévoilé à cette occasion, une liste composée de 23 joueurs, afin de leur permettre de s’adapter aux conditions de la compétition continentale, précisant que l’homogenéité, la continuité et la forme physique ont été les principaux critères qui ont motivé ses choix. Selon Kadri, « le onze national pourra profiter de ces deux matches amicaux pour s’adapter au rythme élevé, compte tenu du style de jeu des équipes asiatiques qui repose sur la rapidité et l’engagement physique ». Il a par ailleurs espéré affronter également des équipes africaines pour préparer la CAN, mais « cela n’était pas possible », a-t-il dit. Concernant le rendement des joueurs convoqués, Kadri a précisé que Naim Sliti a été rappelé vu sa grande prestation avec Al Ahly du Qatar, tandis que le gardien Aymen Dahmène (Al Hazm saoudien) n’a pas démérité malgré les critiques dont il a fait face alors qu’il n’était pas responsable du niveau moyen de son équipe. Quant à l’absence de certains jeunes éléments qui avaient fait partie du groupe lors du dernier stage, Kadri a affirmé que c’est une question de choix vu la forte concurrence au sein du groupe, soulignant que « les portes de la sélection restent ouvertes à tous les joueurs ». Pour rappel, les Aigles de Carthage s’envoleront lundi prochain pour Séoul où ils effectueront deux séances d’entrainement les 11 et 12 octobre avant d’affronter la sélection coréenne, le 13 du même mois. Ils se rendront ensuite au Japon pour le deuxième match amical face aux « Samuraïs ». Voici la liste des joueurs convoqués : Gardiens : Aymen Dahmene (Al Hazm), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassan (Club Africain). Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (FC Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Mohamed Drager (FC Bâle), Montassar Talbi (Lorient), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers). Milieux : Aissa Laidouni (Union Berlin), Anis Slimane (Sheffield United), Elyès Skhiri (Eintracht Francfort), Hamza Rafia (Lecce), Hannibal Mejbri (Manchester United), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros). Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Issam Jebali (Gamba Osaka), Naim Sliti (Al Ahli SC), Seifallah Letaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).

- Publicité-