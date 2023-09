Foot-Stade Gabésien: Cinq nouvelles recrues en renfort

Le Stade Gabésien a renforcer son effectif en prévision de la nouvelle saison du championnat de la Ligue 2 du football professionnel par cinq nouvelles recrues.

Il s’agit des attaquants Ala Chaabani, 26 ans, en provenance de l’AS Ariana, Rami Bokri, 27 ans, en provenance du CS Msaken et de Zidane Guaiche, 25 ans, en provenance de l’AS Kasserine.

Il s’agit, également, du milieu de terrain, Mohamed Ben Said, 27 ans, en provenance de l’AS Marsa et du défenseur Mohamed Sebii, 26 ans, en provenance de l’AS Kasserine.

Les cinq recrues, note-t-on, ont signé pour deux ans.

Pour rappel, le Stade Gabésien entamera son parcours en championnat dont le coup d’envoi sera donné le 7/8 octobre prochain, en affrontant l’AS Réjiche pour le compte de la 1ere journée du Groupe B.

