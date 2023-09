Foot-Supercoupe 2023 : l’USM Alger empochera 500 000 dollars (CAF)

Les Algériens de l’USM Alger, recevront

finalement une récompense à hauteur de 500 000 dollars contre 200.000

auparavant, suite à leur victoire sur les Egyptiens d’Al Ahly (1-0), en

finale de la Supercoupe d’Afrique, vendredi soir à Taif, en Arabie

saoudite, a annoncé lundi la Confédération africaine de football (CAF).

La décision a été prise par le Comité Exécutif de la CAF qui a approuvé

une augmentation de 130% de la dotation de la Supercoupe, précise la même

source.

Parallèlement, Al Ahly, le finaliste de l’édition 2023, recevra 250 000

USD. Auparavant, les seconds recevaient 125 000 USD.

En 2022, le montant total des dotations de la Supercoupe de la CAF

s’élevait à 325 000 USD. En 2023, le prix total est passé à 750 000 USD.

Cette augmentation rentre en conformité avec l’engagement du président de

la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui vise à augmenter les dotations dans toutes

les compétitions de la CAF afin de garantir plus d’autonomie aux clubs,

souligne l’instance africaine.

Au cours des deux dernières années, plusieurs compétitions organisées par

la CAF ont vu leur dotation revalorisée : la Ligue des Champions , la Coupe

de la Confédération , la Ligue des Champions Féminine , la Coupe d’Afrique

des Nations, entre d’autres.

La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont enregistré une

augmentation de 46% de leur dotation.

??La Coupe d’Afrique des Nations Féminine a vu sa dotation grimper de

150%.

La dotation de la CAN a connu une augmentation de 5 millions USD et celle

du CHAN a également connu une hausse de 45%.

