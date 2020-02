Foot-Supercoupe d’Afrique: Ismaïl Youssef chargé de conduire la délégation du Zamalek au Qatar

Ismaïl Youssef, membre du conseil d’administration du club égyptien du Zamalek, conduira la délégation zamalkaouie au Qatar, où elle affrontera la formation tunisienne de l’Espérance sportive de Tunis, pour le compte de la supercoupe d’Afrique, le 14 février courant à Doha.

Dans un communiqué rendu public mardi sur son site web, le conseil d’administration du Zamalek a annoncé avoir décidé de charger son membre Ismaïl Youssef de conduire la délégation du Zamalek au Qatar en prévision de la Super coupe d’Afrique”.

Pour rappel, depuis l’annonce par la CAF de faire disputer la supercoupe d’Afrique à Doha le 14 février entre l’Esperance ST (tenant de la ligue des champions) et le Zamalek d’Egypte (vainqueur de la Coupe de la Confédération), Mortadha Mansour, le président du Zamalek, ne cesse de marteler que le Zamalek refuse de jouer au Qatar et est fermement attaché à sa position quoi qu’il en coutera au club”.

Selon les règlements de la CAF, le club égyptien risque une suspension de trois ans de toutes les compétitions africaines.

Dans une déclaration, faite le 31 janvier dernier, à la chaine du club “Zamalek TV”, Mansour avait indiqué qu’il tiendra une conférence de presse pour annoncer la position du club précisant qu’aucune décision finale n’a été pour l’instant prise.

“Nous avons présenté à la CAF un dossier contenant plusieurs remarques et preuves qui sera examiné par le bureau exécutif de l’instance continentale au cours de sa réunion ce dimanche à Rabat (Maorc) avait indiqué le président du Zamalek.

“Le dossier a été soumis aux responsables politiques et gouvernementaux égyptiens et la décision finale ne revient pas au Zamalek seulement, mais également à l’Etat Egyptien avait précisé Mansour.

La liste des joueurs qui a été envoyée à la CAF ne veut pas pas dire que le Zamalek a accepté de jouer la Supercoupe au Qatar a encore ajouté le président du Club, rappelant qu’il avait déjà annoncé sa disposition à jouer sur le terrain de l’Espérance Sportive de Tunis et devant son public.