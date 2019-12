Foot-transfert : Ibrahimovic se rapproche du l’AC Milan (presse)

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic (38 mois),

libre de tout engagement depuis son départ des Los Angeles Galaxy (MLS) à

la mi-décembre, devrait s’engager jusqu’à la fin de la saison avec l’AC

Milan (Serie A italienne de football), rapporte jeudi le quotidien italien

“La Repubblica”.

L’ancien capitaine de la sélection suédoise, est attendu par le coach

Stefano Pioli à la reprise de l’entraînement, lundi, à Milanello. Il

pourrait signer un contrat de six mois plus une année en option, qui

dépendrait selon La Repubblica du nombre de buts qu’il marquerait.

Ibrahimovic a déjà porté pendant deux saisons les couleurs des Rossoneri

(2010-2012) et décrivait récemment Milan comme sa “deuxième maison” dans La

Gazzetta dello Sport.

“J’irai vers une équipe qui doit gagner à nouveau, qui doit renouveler son

histoire, qui cherche un défi contre tout le monde. Ce n’est qu’alors que

je pourrai trouver les stimuli nécessaires pour vous surprendre à nouveau.

En tant que footballeur, il ne suffit pas de choisir une équipe, il faut

tenir compte d’autres facteurs. Même dans l’intérêt de ma famille. A

bientôt en Italie”, avait-il ajouté dans un entretien au magazine GQ

Italia.

En Italie, le buteur suédois avait également porté les couleurs de la

Juventus de Turin (2004-2006) et de l’Inter Milan (2006-2009).

Avant la trêve hivernale, le club lombard, où évolue le milieu

international algérien Ismaël Bennacer, occupe la triste 11e place au

tableau de Serie A avec 21 ponts, à huit longueurs de retard des places

européennes. La formation milanaise reste sur une lourde défaite en

déplacement face à l’Atalanta Bergame (5-0).