Foot – Transferts: l’Arabie Saoudite a dépensé plus de 800 millions d’euros

L’Arabie Saoudite a fait une percée spectaculaire cet été sur le marché des transferts dans le football masculin, se hissant au deuxième rang des pays les plus dépensiers derrière l’Angleterre, selon un rapport publié vendredi par la Fifa.

Les clubs saoudiens, qui ont attiré le Ballon d’Or Karim Benzema, le milieu de terrain Fabinho ou encore l’ailier Sadio Mané, ont déboursé 875,4 millions de dollars (817 millions d’euros) entre le 1er juin et le 1er septembre.

Les formations du royaume ont ainsi « contribué aux dépenses sur le marché des transferts à hauteur de 14% », calcule la Fifa, précisant que « c’est la première fois que des clubs d’une confédération autre que l’UEFA franchissent la barre des 10% ».

Vendredi, un autre rapport, publié par le cabinet Deloitte, fait de son côté état de dépenses s’élevant à 957 millions de dollars, soit environ 894 millions d’euros.

Malgré son appétit grandissant, la Saudi Pro League reste nettement devancée par le championnat anglais, de loin le plus riche du monde, qui a recruté pour 1,98 milliard de dollars (1,85 milliard d’euros) cet été. Là encore, le cabinet Deloitte indiquait samedi de son côté un chiffre supérieur, de 2,74 mds d’euros.

En revanche, elle devance les clubs français (859,7 millions de dollars), allemands (762,4 millions de dollars), italiens (711 millions de dollars) et espagnols (405,6 millions de dollars), ajoute l’instance mondiale du foot.

Côté vendeurs, ce sont les clubs allemands qui ont cumulé le plus d’indemnités de transferts, avec 1,11 milliard de dollars -soit les premières recettes dépassant le milliard lors d’un mercato estival au sein d’une même fédération.

Au total, les indemnités de transferts dans le football masculin ont établi un nouveau record, grimpant de 47,2% à 7,36 milliards de dollars par rapport à la même période de 2022, avec « plus de 10.000 transferts effectués » et 696,6 millions de dollars de commissions cumulés par les agents.

La hausse se poursuit également dans le football féminin, quoiqu’avec des chiffres incomparables: « 829 mouvements dont 66 moyennant une indemnité », pour un montant plus que doublé par rapport à l’été 2022, avec trois millions de dollars versés.

