Foot-violence dans les stades: Lancement d’un programme de formation des « stadiers » (FTF)

La Fédération tunisienne de football (FTF) a fait savoir qu’un programme de formation des stadiers a été lancé au cours de la semaine écoulée en coordination avec le ministère de l’intérieur.

Selon la FTF, une session de formation avait démarré en début de semaine avec la participation de 65 personnes et qu’un plan d’action mixte a été mis à l’œuvre à l’occasion de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024, ayant opposé jeudi dernier au stade de Radès, la Tunisie au Botswana.

Le recours aux stadiers lors des matchs, servira selon l’instance en charge du football tunisien, à sécuriser les stades selon une approche moderne.

« L’objectif est celui de généraliser l’expérience à l’ensemble des stades ciblées par le plan d’action en vue de former le plus grand nombre de stadiers », a souligné la FTF.

A noter que le démarrage de la saison 2022-2023 avait connu un large débat sur la manière et les moyens de limiter la violence dans les stades et plusieurs ateliers ainsi qu’une conférence nationale regroupant toutes les parties prenantes ont été dédiés à ce phénomène.

