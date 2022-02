Formation technique sur une nouvelle application numérique relative à la sécurité routière

Une formation technique au profit de 60 agents des centres d’inspection des accidents de la circulation sera organisé, du 15 au 17 février 2022 à Tunis, sur l’application numérique de collecte et d’analyse des données sur les accidents de la circulation et ce, à l’initiative de l’Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière(ASR), et ce, dans le cadre de la deuxième phase du projet Botnar Tunisia Challenge.

Cette nouvelle application, a été développée par l’ASR et tous les acteurs officiels dont l’Observatoire National de la Circulation, la Police de la circulation et la Garde Nationale, a indiqué l’association dans un communiqué .

Cette initiative a pour objectif obtenir des données plus précises sur les accidents de la route en vue d’élaborer une stratégie claire dans le domaine de la prise en charge de ce phénomène .

L’ASR mettra des tablettes numériques à la disposition des agents de la Police de la circulation et de la Garde nationale dans le cadre d’une expérience pilote qui concerne le Grand Tunis et ce pendant les 2 prochains mois afin d’évaluer l’utilisation de cet outil numérique relatif à la collecte de données .

« C’est en synchronisant les efforts entre la société civile et les structures officielles qu’on peut arriver à réduire les dégâts humains et matériels sur les routes et sauver des vies perdues » a indiqué l’ASR.

Selon les statistiques officielles, 1014 personnes ont perdu, la vie en 2021, et 6894 autres ont été blessées.